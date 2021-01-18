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Крещенские морозы, из-за которых не удалось избежать ЧП
18.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ минувшие сутки температура воздуха в Беларуси была ниже климатической нормы на 10-18 градусов. Морозно было даже на юге страны. Из-за большого минуса не удалось избежать ЧП. В выходные без отопления на несколько часов оставались 7 многоквартирных домов в Борисовском районе, перебои зафиксированы также в Солигорске и Минске. А без холодной воды были в Смиловичах, Жодино и Витебске. По данным медиков, за сутки зарегистрировано 207 гололедных травм и обморожений. Минздрав еще раз просит всех граждан, чтобы избежать травмирования, необходимо правильно одеваться.
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В минувшие сутки температура воздуха в Беларуси была ниже климатической нормы на 10-18 градусов. Морозно было даже на юге страны. Из-за большого минуса не удалось...
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