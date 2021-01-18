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В. Карасев: США из "золотого стандарта демократии" превратились в экспортера нестабильности и несвободы
18.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз "золотого стандарта демократии" США за считанные недели превратились в экспортера нестабильности и несвободы. Политика "закручивания гаек", ограничения прав граждан, попрания принципа равных возможностей.
Все это теперь характеризует государство, которое преподносило себя как образец торжества демократических ценностей. Таково мнение политолога Вадима Карасева, которое он высказал в эфире украинского телеканала.
Вадим Карасев, политолог: "Как бы к ним не относились, США были экспортером стабильности. Это уже не равные возможности".
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В. Карасев: США из "золотого стандарта демократии" превратились в экспортера нестабильности и несвободы
Из "золотого стандарта демократии" США за считанные недели превратились в экспортера нестабильности и несвободы. Политика "закручивания гаек", ограничения прав...
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