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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Понятной политике" расскажем о загадочном самоубийстве и настоящем цифровом ГУЛАГе, а также о лицемерии американской элиты Штурм свободы в США. Цензура, политические преследования, аресты и уголовные дела за выражение своего мнения. Загадочное самоубийство и настоящий цифровой...

Штурм свободы в США. Цензура, политические преследования, аресты и уголовные дела за выражение своего мнения.Загадочное самоубийство и настоящий цифровой ГУЛАГ. Как храм демократии стал хорошо укрепленной крепостью, а будущая инаугурация - "подзаборной". А также лицемерие американской элиты. Обо всем этом подробно- сегодня