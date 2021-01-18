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В "Понятной политике" расскажем о загадочном самоубийстве и настоящем цифровом ГУЛАГе, а также о лицемерии американской элиты

18.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штурм свободы в США. Цензура, политические преследования, аресты и уголовные дела за выражение своего мнения. 

Загадочное самоубийство и настоящий цифровой ГУЛАГ. Как храм демократии стал хорошо укрепленной крепостью, а будущая инаугурация - "подзаборной". А также лицемерие американской элиты. Обо всем этом подробно расскажем в "Понятной политике" - сегодня после "Панорамы".

 
 
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Штурм свободы в США. Цензура, политические преследования, аресты и уголовные дела за выражение своего мнения.  Загадочное самоубийство и настоящий цифровой...
 
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