Хорошо ли в Минске убирают снег? Вот какие замечания у властей

Источник материала: Tut.by

В столице дополнительно проверят, как убирают снег и наледь во дворах. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Мингорисполкоме поручили дополнительно обследовать, как в столичных дворах убирают снег.

За последнюю неделю санслужба города проверила 1400 территорий и объектов, на 12% из них отмечена несвоевременная уборка снега. Среди антилидеров — товарищества собственников (недочеты выявлены в 21% от всех проверенных ТС) и объекты торговли (18%). Нарушителей штрафуют.

Столичные дорожные службы больше внимания уделят уборке снега на улицах усадебной застройки.

Специалисты «Горремавтодора» проинспектировали 145 улиц и выявили недостатки в уборке снега на 55 из них. Помимо частного сектора, есть недоработки в очистке крайних правых полос проезжей части, а также случаи некачественной уборки остановок общественного транспорта и зон пешеходных переходов.