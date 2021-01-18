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Хорошо ли в Минске убирают снег? Вот какие замечания у властей

18.01.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице дополнительно проверят, как убирают снег и наледь во дворах. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Мингорисполкоме поручили дополнительно обследовать, как в столичных дворах убирают снег.

За последнюю неделю санслужба города проверила 1400 территорий и объектов, на 12% из них отмечена несвоевременная уборка снега. Среди антилидеров — товарищества собственников (недочеты выявлены в 21% от всех проверенных ТС) и объекты торговли (18%). Нарушителей штрафуют.

Столичные дорожные службы больше внимания уделят уборке снега на улицах усадебной застройки.

Специалисты «Горремавтодора» проинспектировали 145 улиц и выявили недостатки в уборке снега на 55 из них. Помимо частного сектора, есть недоработки в очистке крайних правых полос проезжей части, а также случаи некачественной уборки остановок общественного транспорта и зон пешеходных переходов.

 
Теги: Минск
 
 
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За последнюю неделю санслужба города проверила 1400 территорий и объектов, на 12% из них отмечена несвоевременная уборка снега. Среди антилидеров - товарищества...
 
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