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Ожоги и отравления. В выходные в частных банях на Гомельщине пострадали четыре человека
18.01.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в банях на Гомельщине пострадали 4 человека,
Поздно вечером 17 января с ожогами в Калинковичскую районную больницу доставили мужчину и женщину. Пострадавшие парились в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился наружу.
В этот же вечер с отравлением угарным газом доставили пару. Мужчина и женщина угорели в своей бане в деревне Великие Стрелки Рогачевского района.
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Поздно вечером 17 января с ожогами в больницу привезли мужчину и женщину. В этот же вечер с отравлением угарным газом из бани доставили еще одну пару.
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