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Ожоги и отравления. В выходные в частных банях на Гомельщине пострадали четыре человека

18.01.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в банях на Гомельщине пострадали 4 человека, сообщили в МЧС.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поздно вечером 17 января с ожогами в Калинковичскую районную больницу доставили мужчину и женщину. Пострадавшие парились в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился наружу.

В этот же вечер с отравлением угарным газом доставили пару. Мужчина и женщина угорели в своей бане в деревне Великие Стрелки Рогачевского района.

 
 
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Поздно вечером 17 января с ожогами в больницу привезли мужчину и женщину. В этот же вечер с отравлением угарным газом из бани доставили еще одну пару.
 
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