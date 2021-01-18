Ожоги и отравления. В выходные в частных банях на Гомельщине пострадали четыре человека

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в банях на Гомельщине пострадали 4 человека, сообщили в МЧС.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поздно вечером 17 января с ожогами в Калинковичскую районную больницу доставили мужчину и женщину. Пострадавшие парились в бане, в какой-то момент в котле с горячей водой произошел разрыв сварочного шва — и кипяток вылился наружу.

В этот же вечер с отравлением угарным газом доставили пару. Мужчина и женщина угорели в своей бане в деревне Великие Стрелки Рогачевского района.