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За БЧБ-флаг с «Погоней» на хуторе IT-инвестору Валерию Остринскому дали 20 базовых
18.01.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ивьевского района 18 января рассмотрел дело ИТ-инвестора Валерия Остринского, которого задержали вечером в субботу за БЧБ-флаг с «Погоней», сообщает
Бизнесмену дали штраф в 20 базовых величин — 580 рублей.
Напомним, 16 января Валерия Остринского задержали в деревне Барово в Ивьевском районе. Поводом для этого стал вывешенный БЧБ-флаг с «Погоней» на хуторе. Его обвинили в проведении одиночного несанкционированного пикета. До суда он находился в Ивьевском РОВД.
Валерий Остринский — инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, по версии издания «Ежедневник».
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Валерий Остринский - инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, по версии издания...
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