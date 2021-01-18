За БЧБ-флаг с «Погоней» на хуторе IT-инвестору Валерию Остринскому дали 20 базовых

Источник материала: Tut.by

Суд Ивьевского района 18 января рассмотрел дело ИТ-инвестора Валерия Остринского, которого задержали вечером в субботу за БЧБ-флаг с «Погоней», сообщает dev.by .



Валерий Остринский с супругой Татьяной Баклановой. Фото: Facebook / Татьяна Бакланова

Бизнесмену дали штраф в 20 базовых величин — 580 рублей.

Напомним, 16 января Валерия Остринского задержали в деревне Барово в Ивьевском районе. Поводом для этого стал вывешенный БЧБ-флаг с «Погоней» на хуторе. Его обвинили в проведении одиночного несанкционированного пикета. До суда он находился в Ивьевском РОВД.

Валерий Остринский — инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, по версии издания «Ежедневник».