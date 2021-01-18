Купели для смельчаков. Где в Гомеле можно будет окунуться на Крещение

Источник материала: Tut.by

Специалисты просят окунаться только в специально отведенных местах: во-первых, их освятят, во-вторых, там будут дежурить спасатели и медики. В Гомеле в этом году обустроят четыре купели.



Фото: Сергей Комков

Купели будут ждать гомельчан на Центральном пляже, слева от пешеходного моста через Сож, на Новобелицком пляже и на спасательной станции «Западная» в районе Шведской горки. Также купель будет обустроена на набережной Сожа в районе Киевского спуска — здесь в 10.30 пройдет крестный ход и водоосвящение.

Напомним, 19 января в Гомеле прогнозируют мороз до -18 °C. Медики не рекомендуют заходить в ледяную воду пожилым людям и детям.