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Купели для смельчаков. Где в Гомеле можно будет окунуться на Крещение

18.01.2021 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты просят окунаться только в специально отведенных местах: во-первых, их освятят, во-вторых, там будут дежурить спасатели и медики. В Гомеле в этом году обустроят четыре купели.


Фото: Сергей Комков

Купели будут ждать гомельчан на Центральном пляже, слева от пешеходного моста через Сож, на Новобелицком пляже и на спасательной станции «Западная» в районе Шведской горки. Также купель будет обустроена на набережной Сожа в районе Киевского спуска — здесь в 10.30 пройдет крестный ход и водоосвящение.

Напомним, 19 января в Гомеле прогнозируют мороз до -18 °C. Медики не рекомендуют заходить в ледяную воду пожилым людям и детям.

 
Теги: Гомель
 
 
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Специалисты просят окунаться только в специально отведенных местах: во-первых, их освятят, во-вторых, там будут дежурить спасатели ОСВОДа и медики.
 
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