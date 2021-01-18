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Пропавшего 16-летнего подростка из Кобрина видели под Смоленском
18.01.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 дней продолжаются поиски
Подростка заметили дальнобойщики еще 12 января около 20.00 на заправке АЗК-1 на Минском шоссе в деревне Дивасы под Смоленском. Он искал попутки на Москву.
Родители смогли восстановить примерный маршрут сына.
8 января около 7.00 он ушел из дома на железнодорожный вокзал, чтобы добраться на учебу в Брест. Но в поезд так и не сел.
Как позже рассказали родителям сотрудники милиции, парень что-то искал в интернете, а затем положил мобильник на подоконник и уехал. Полчаса спустя его видели возле магазина «Санта» на улице Дзержинского в Кобрине. На этом следы Алексея обрываются.
11 января парня
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Парня узнали дальнобойщики возле АЗК-1 в деревне Дивасы.
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