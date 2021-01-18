Пропавшего 16-летнего подростка из Кобрина видели под Смоленском

Источник материала: Tut.by

10 дней продолжаются поиски пропавшего подростка из Кобрина Алексея Василаке. По последней информации, его видели под Смоленском, сообщил TUT.BY отец Алексея Геннадий.



Алексей Василаке. Фото: facebook.com/vasilache.ghenadie

Подростка заметили дальнобойщики еще 12 января около 20.00 на заправке АЗК-1 на Минском шоссе в деревне Дивасы под Смоленском. Он искал попутки на Москву.

Родители смогли восстановить примерный маршрут сына.

8 января около 7.00 он ушел из дома на железнодорожный вокзал, чтобы добраться на учебу в Брест. Но в поезд так и не сел.

Как позже рассказали родителям сотрудники милиции, парень что-то искал в интернете, а затем положил мобильник на подоконник и уехал. Полчаса спустя его видели возле магазина «Санта» на улице Дзержинского в Кобрине. На этом следы Алексея обрываются.

11 января парня заметили в придорожном кафе «Катюша» под Витебском. На следующий день его видели в Дивасах.



Фото: ПСО «Ангел»