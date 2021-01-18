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В Солигорске жители нескольких домов испытывают сложности с горячей водой и отоплением

18.01.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проблемы в Солигорске начались в воскресенье: там вышло из строя оборудование в центральном тепловом пункте — и это привело к отключению от горячего водоснабжения и отопления в некоторых домах. Об этом сообщает МЧС.


Вначале вышло из строя теплообменное оборудование в центральном тепловом пункте на проспекте Мира, 12а. Без отопления и горячей воды остались 4 многоквартирных жилых дома. Ночью проблемы с отоплением удалось решить, дать в квартиры горячую воду обещают к обеду понедельника.

А поздно вечером сломался насос подачи горячей воды в центральном тепловом пункте на ул. Набережной, 12. Без горячей воды остаются 4 многоквартирных жилых дома. Их проблему решают с раннего утра.

 
 
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Проблемы в Солигорске начались еще в воскресенье: там вышло из строя оборудование в центральном тепловом пункте - и это привело к отключению от горячего...
 
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