В Солигорске жители нескольких домов испытывают сложности с горячей водой и отоплением

Источник материала: Tut.by

Проблемы в Солигорске начались в воскресенье: там вышло из строя оборудование в центральном тепловом пункте — и это привело к отключению от горячего водоснабжения и отопления в некоторых домах. Об этом сообщает МЧС.





Вначале вышло из строя теплообменное оборудование в центральном тепловом пункте на проспекте Мира, 12а. Без отопления и горячей воды остались 4 многоквартирных жилых дома. Ночью проблемы с отоплением удалось решить, дать в квартиры горячую воду обещают к обеду понедельника.

А поздно вечером сломался насос подачи горячей воды в центральном тепловом пункте на ул. Набережной, 12. Без горячей воды остаются 4 многоквартирных жилых дома. Их проблему решают с раннего утра.