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В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек. Все они ждут суда в ИВС
18.01.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция решала кого задерживать по наличию «незарегистрированной символики». Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
За минувшие выходные минская милиция задержала и определила в изолятор временного содержания 30 человек. Их задерживали за участие в несанкционированных мероприятиях.
«Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны», — сообщила Наталья Ганусевич.
Она также отметила, что идет работа по установлению личностей других участников протестов, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.
Напомним,
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«Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя...
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