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Чемпионку Беларуси по муай-тай и фельдшера скорой (это один человек) задержали. Подробности
18.01.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около станции метро Пушкинская задержали чемпионку Беларуси по муай-тай Анастасию Калашникову. Это произошло днем 17 января, в воскресенье, теперь она на Окрестина. Девушка известна тем, что она не только спортсменка, но и фельдшер на скорой помощи на шестой подстанции. Рассказываем, что известно на данный момент.
Почему девушку задержали
Еще вчера в телеграм-каналах распространились слухи, что Анастасию задержали около станции метро «Пушкинская», потому что она принесла цветы к народному мемориалу Тарайковскому. Однако подруга девушки Карина Малиновская опровергает эту информацию.
— Что произошло на самом деле, я не могу точно описать, меня там не было. Но с «Белсатом» на условиях анонимности связалась девушка, которая тоже была около «Пушкинской» незадолго до задержания Насти. Я уже оттуда узнала детали, — говорит Карина. — Эта девушка была там с подругой, они поставили лампадку и быстро ушли. Настя же со своей знакомой стояла в 10 метрах от мемориала. То есть они даже не стояли рядом, не клали цветы или ставили лампадку.
Знакомая попрощалась с Калашниковой, после чего пошла в метро. Уже там она узнала — Настю задержали.
— Об этом мы узнали быстро, потому что Настя, когда шла, говорила с мамой по телефону. До этого она была в кафе с подругой, поэтому и вышла из метро на Пушкинской. Настя направлялась домой, она живет недалеко от этой станции, — добавляет Карина.
Свидетелей самого момента задержания семья Насти и Карина так и не нашли. Адвоката уже вызвали в суд для ознакомления с материалами дела. Заседание состоится сегодня, 18 января. Но точное время суда еще неизвестно.
Кто такая Анастасия Калашникова?
Анастасия Калашникова — мастер спорта, многократная чемпионка страны по муай-тай, впервые получила этот титул в 2015 году. О ней рассказывали государственные газеты и телеканалы, а год назад Министерство спорта объявляло ей, наряду с Виталием Гурковым и Иваном Ганиным, благодарность за вклад в развитие спорта и успешное выступление на международных соревнованиях. Кстати, Ганин уже
При этом основная работа Анастасии — фельдшер на скорой помощи. В своем Instagram она открыто пишет посты о буднях медиков в условиях COVID-19.
— Настя давно работает фельдшером на скорой медицинской помощи, помогает людям в условиях пандемии. Она и сама болела ковидом, заразившись на работе, — говорит ее подруга Карина. — Настя — классная профессионалка своего дела и в плане спорта, и в плане медицине. И неравнодушный, активный человек.
Также Анастасия известна своей любовью к татуировкам. Их у девушки на теле немало. Среди них есть татуировка, посвященная ныне несуществующему футбольному клубу «МТЗ-РИПО», и одна — с изображением Лукашенко. Отметим: в своем Instagram Анастасия выкладывает фото и видео с акций протеста, кроме этого —
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Анастасию Калашникову задержали 17 января около станции метро Пушкинская. Рассказываем все, что известно к этому моменту.
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