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В Гомеле задержали известного правозащитника Леонида Судаленко, он в СК

18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали правозащитника Леонила Судаленко, сообщает лишенный регистрации центр «Вясна». Судаленко возглавлял его гомельский филиал.


Фото: Facebook Леонида Судаленко

Прямо сейчас Судаленко находится в СК.

Пока подробностей больше нет.

Две недели назад в Гомеле прошли обыски у местных активистов. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис «Вясны». Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжался 9,5 часов. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко. Всего, согласно переписи, — 304 предмета. Тогда самого правозащитника увезли в Управление по борьбе с организованной преступностью, потом отпустили, а дома у него провели обыск. Забрали банковские карточки и ноутбук.

Тогда обыски были связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих. По версии следствия он угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко, который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.

 
Теги: Гомель
 
 
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