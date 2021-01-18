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В Гомеле задержали известного правозащитника Леонида Судаленко, он в СК
18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали правозащитника Леонила Судаленко, сообщает лишенный регистрации центр «Вясна». Судаленко возглавлял его гомельский филиал.
Прямо сейчас Судаленко находится в СК.
Пока подробностей больше нет.
Две недели назад в Гомеле прошли обыски у местных активистов. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис «Вясны». Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжался 9,5 часов. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко. Всего, согласно переписи, — 304 предмета. Тогда самого правозащитника увезли в Управление по борьбе с организованной преступностью, потом отпустили, а дома у него провели обыск. Забрали банковские карточки и ноутбук.
Тогда обыски были связаны с
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Прямо сейчас Судаленко находится в СК.
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