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Таких рыбин мы давно не видели! Смотрите, какую гигантскую щуку уже в этом году поймал гродненец
18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненец Сергей Мартыновский уже в этом году успел поймать гигантскую щуку. Только посмотрите на его улов! Фото разместили в корпоративной газете «Гродно Азота»
Вес трофея, попавшегося на удочку Сергея, — 13,8 кг.
Таких рыбин белорусские рыбаки давно не видели. Недавно мы писали о том, что гомельчанин
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