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Таких рыбин мы давно не видели! Смотрите, какую гигантскую щуку уже в этом году поймал гродненец

18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Мартыновский уже в этом году успел поймать гигантскую щуку. Только посмотрите на его улов! Фото разместили в корпоративной газете «Гродно Азота» «Гродненский химик».


Вес трофея, попавшегося на удочку Сергея, — 13,8 кг.

Таких рыбин белорусские рыбаки давно не видели. Недавно мы писали о том, что гомельчанин поймал в Днепре гигантскую щуку — но она весила на полтора килограмма меньше этой. Щука больше весом в последнее время попалась разве что жителю Круглого в августе прошлого года: он поймал в реке Друть рыбу в 17,9 кг, длиной от носа до хвоста — 1 метр 18 сантиметров.

 
Теги: Гродно
 
 
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