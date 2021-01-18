Таких рыбин мы давно не видели! Смотрите, какую гигантскую щуку уже в этом году поймал гродненец

Источник материала: Tut.by

Гродненец Сергей Мартыновский уже в этом году успел поймать гигантскую щуку. Только посмотрите на его улов! Фото разместили в корпоративной газете «Гродно Азота» «Гродненский химик» .





Вес трофея, попавшегося на удочку Сергея, — 13,8 кг.