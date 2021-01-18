В Минске отравились угарным газом мама и две дочери. Их увезли в больницу

Источник материала: Tut.by

В Минске угарным газом отравилась мама и две ее дочери. Они госпитализированы. Подробности сообщает МЧС.

Люди отравились угарным газом поздно вечером в воскресенье 17 января в двухэтажном двухквартирном доме в проезде Мозырском, 6. Это 29-летняя женщина и ее дочери — трех и четырех лет.

В МЧС предполагают: это произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя).