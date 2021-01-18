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В Минске отравились угарным газом мама и две дочери. Их увезли в больницу
18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске угарным газом отравилась мама и две ее дочери. Они госпитализированы. Подробности
Люди отравились угарным газом поздно вечером в воскресенье 17 января в двухэтажном двухквартирном доме в проезде Мозырском, 6. Это 29-летняя женщина и ее дочери — трех и четырех лет.
В МЧС предполагают: это произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя).
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Поздно вечером 17 января в двухэтажном двухквартирном доме в проезде Мозырском, 6, отравились угарным газом 29-летняя женщина и ее дочери - трех и четырех лет.
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