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В Минске отравились угарным газом мама и две дочери. Их увезли в больницу

18.01.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске угарным газом отравилась мама и две ее дочери. Они госпитализированы. Подробности сообщает МЧС.

Люди отравились угарным газом поздно вечером в воскресенье 17 января в двухэтажном двухквартирном доме в проезде Мозырском, 6. Это 29-летняя женщина и ее дочери — трех и четырех лет.

В МЧС предполагают: это произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя).

 
Теги: Минск
 
 
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Поздно вечером 17 января в двухэтажном двухквартирном доме в проезде Мозырском, 6, отравились угарным газом 29-летняя женщина и ее дочери - трех и четырех лет.
 
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