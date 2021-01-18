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На реке Лесная в Каменецком районе заметили редкое природное явление - ледяной круг

18.01.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На реке Лесная в Каменецком районе образовалось редкое природное явление — ледяной круг. Видео опубликовал 17 января канал «Камянецкая паказуха».

Ледяные круги или диски появляются в реках с медленным течением. Образуются они благодаря вихревому течению, возникающему в реке. Попавший в такое течение кусок ледяного покрова начинает вращаться. Во время вращения края этого куска стачиваются об окружающий его лед, и вскоре может получиться ровный круг, иногда — очень внушительного размера — от нескольких метров до нескольких километров.

 
 
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Образуются такие круги благодаря вихревому течению, возникающему в реке.
 
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