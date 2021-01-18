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В Лиде активиста приговорили к 5 годам колонии за беспорядки и насилие

18.01.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде судья Максим Филатов приговорил активиста Витольда Ашурка к 5 годам колонии. Суд был закрытым, сообщают правозащитники.


Фото: фейсбук

Суд огласил приговор по уголовному делу общественного активиста из Березовки. Ашурка обвиняли по двум статьям УК: ч. 1 ст. 342 (Участие в групповых действиях, грубое нарушение общественного порядка) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) .

Поддержать его собралось около 50 человек. Приговор суда собравшиеся встретили криками «Позор!».

Видео из телеграм-канала «Страна для жизни»
 

Местный активист Витольд Ашурок известен тем, что выступал против загрязнения Березовки производством стекловаты, против загрязнения рек Дитва и Неман, проводил различные акции в Березовке, участвовал в марше Дня Воли, акции памяти повстанцев Калиновского, марше против декрета № 3, был зарегистрирован претендентом по Дятловскому округу в борьбе за депутатский мандат в 2016 году.

 
 
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