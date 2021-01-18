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В Лиде активиста приговорили к 5 годам колонии за беспорядки и насилие
18.01.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде судья Максим Филатов приговорил активиста Витольда Ашурка к 5 годам колонии. Суд был закрытым, сообщают правозащитники.
Суд огласил приговор по уголовному делу общественного активиста из Березовки. Ашурка обвиняли по двум статьям УК: ч. 1 ст. 342 (Участие в групповых действиях, грубое нарушение общественного порядка) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) .
Поддержать его собралось около 50 человек. Приговор суда собравшиеся встретили криками «Позор!».
Видео из
Местный активист Витольд Ашурок известен тем, что выступал против загрязнения Березовки производством стекловаты, против загрязнения рек Дитва и Неман, проводил различные акции в Березовке, участвовал в марше Дня Воли, акции памяти повстанцев Калиновского, марше против декрета № 3, был зарегистрирован претендентом по Дятловскому округу в борьбе за депутатский мандат в 2016 году.
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