«В 8.00 в помещении было +2°C». Сотрудники предприятий жалуются на холод. Что говорит руководство?

Источник материала: Tut.by

Из-за сильных морозов на понедельник Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. С утра в редакцию стали поступать письма от читателей, в которых они сообщают о том, что в зданиях, где они работают, холодно. Писали сотрудники аптеки, частной фирмы и крупных предприятий.



По словам читателя, который работает на БелАЗе, утром, когда пришли в цех, температура была +2 °C. «Фото сделано там, где сидят наши слесари, — отмечает читатель. Фото: читатели TUT.BY

— Я работаю на БелАЗе, в механо-сборочном цеху № 1, сегодня в 8.00 в помещении было +2°C, в субботу чуть теплее — +5 — +6 °C, — описывает ситуацию собеседник. — Мы говорили мастеру, он передал наши слова руководству, на что ему якобы ответили: надо немного потерпеть, осталось пару дней, и морозы упадут.

По словам собеседника, возможно, во второй половине дня, когда заработает все оборудование, станет теплее. А пока, продолжает он, сотрудникам сказали, если замерзли, можно пойти в гардероб погреться возле батареи.

— Зимой у нас так холодно уже не первый год, — говорит мужчина.

В пресс-службе БелАЗа пояснили, что в связи с резким ухудшением погодных условий сейчас все производственные подразделения завода обследуются на предмет температурного режима

— Данный вопрос стоит на строгом контроле у всех служб предприятия, — сообщили в пресс-службе. — Если возникают вопросы по снижению температур в пределах нормы, эти вопросы решается в оперативном режиме.

— Сотрудник говорит, есть и другие цеха, в которых так же холодно.

— Это единичные случаи, данный цех (механо-сборочный цех № 1. — Прим. TUT.BY) чуть ли не единственный, и температура там выше, чем вам назвали, — уточнили в пресс-службе.

«В 11.20 приходила женщина, замеряла температуру, было +5°C»

Сотрудник цеха технологического оборудования МТЗ также жалуется, что сегодня в помещении, где он работает, холодно.



По словам читателя, который работает в одном из цехов МТЗ, сегодня в примерно в 8.30 у них было +2,8 °C. Фото: читатели TUT.BY

— Фото, где на градусник показывает +2,8°C, сделано примерно в 8.30 утра, в 8.00 было еще прохладнее, — говорит сотрудник. — Обычно после выходных настывает, и понедельник самый холодный день. Сегодня в 11.20 приходила женщина, замеряла температуру, было +5°C.

— У вас есть возможность погреться в теплом помещении?

— У нас есть комната приема пищи, там греют батареи, и нормальная температура. Сегодня мастер подошел, сказал можно ходить греться. Я спросил на сколько. Он сказал на 5−10 минут максимум. В какой период он не уточнил.

— А в какой вы одежде работаете?

— Я работаю за станком, нам выдают утепленные безрукавки.

В пресс-службе МТЗ сообщили, что сегодня из цеха технологического оборудования действительно поступила информация о несоблюдении температурного режима.

— Сразу после того, как об этом стало известно, на место прибыли руководство и специалисты, а также члены профсоюзной комиссии по охране труда, — уточнили в пресс-службе. — Обследование показало наличие проблемы в отдельной части цеха — напротив въездных ворот. В связи с этим в оперативном порядке закупаются тепловые пушки, которые будут установлены сегодня до конца дня. В целом по заводу усилен мониторинг соблюдения температурного режима.

«На бобруйском «ФанДОКе» — минус 11°C»

Сегодня в бобруйских телеграм-каналах стало распространяться видео, якобы сделанное на местном ФанДОКе. Автор ролика утверждает, что в лущильном отделении у них сегодня минус 11 °C. На предприятии предполагают, что данное видео могло быть снято в «лущильном отделении или где-то около дверей».

— Предполагаем, что это видео могло быть снято лущильном отделении или где-то около дверей, то есть в неотапливаемом отделении нашего завода, — поясняют на предприятии. — При реконструкции по технологическим процессам это отделение и планировалось неотапливаемым. В связи с этим, по результатам аттестации у нас люди, [которые здесь работают] получают за «вредность». Плюс у нас разработано положение, что при работе от определенных минусовых температур у сотрудников идут повышенные издельные расценки.

При этом, говорят на предприятии, для сотрудников, которые работают на морозе, созданы все необходимые бытовые условия.

— У нас есть работы, во время которых люди всю смену задействованы при низких температурах (например, в лесопильном цеху. — Прим. TUT.BY), но сотрудники при этом обеспечены всем необходимым — местами для обогрева, комнатами приема пищи, теплой обувью и одеждой, — поясняют на предприятии, уточняя, что их наниматель очень следит за тем, чтобы людям создавались комфортные условия для работы.