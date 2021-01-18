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Прогноз погоды на 12 января
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения.
Внимание!
19 января (вторник) на отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные часы местами по республике минимальная температура воздуха составит до минус 25-27°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса...
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