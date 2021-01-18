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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске Самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля 4 тысячи квадратов....

Самый большой мобильный. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля 4 тысячи квадратов. Первыми ледяное покрытие опробовали любительские и профессиональные хоккейные команды. В течение зимнего сезона на арене пройдут спортивные соревнования и тренировки.Если зима теплая (с плюсовой температурой воздуха), мобильный каток "Чижовка" превращается в площадку для картинга. Сейчас же, во время морозов, лед на открытой площадке заливается с помощью специального оборудования.Для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 дня до 8 часов вечера, в выходные до 22:00. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения.