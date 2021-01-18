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Мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамый большой мобильный
Если зима теплая (с плюсовой температурой воздуха), мобильный каток "Чижовка" превращается в площадку для картинга. Сейчас же, во время морозов, лед на открытой площадке заливается с помощью специального оборудования.
Для любителей катания на коньках ледяная площадка в Заводском районе будет работать по будням с 12 дня до 8 часов вечера, в выходные до 22:00. Предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров, а также для семейного посещения.
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Самый большой мобильный каток "Чижовка" открылся в Минске. Ледовая арена под открытым небом сможет вместить более 200 человек. Площадь поля 4 тысячи квадратов....
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