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Итоги встречи А. Лукашенко и В. Хренина - военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом стало известно по итогам встречи
Маневры, в которых будет задействована Беларусь, как и прежде, носят сугубо оборонительный характер
Сегодня это как никогда актуально. Польша и страны Балтии с каждым годом все больше обрастают военными подразделениями НАТО. И нашей стране необходимо быть готовой к любым вызовам. Так, по замыслу "Запад-2021" пройдет сразу на территории и Беларуси, и России. Это позволит отработать тактику ведения боя в городах небольшими подразделениями.
Главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка2021 год - это еще и год новой "военной" пятилетки - нужно подвести итоги прошлой и наметить задачи на новую. Так, главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка. Это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность всем необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая. Что также проверят на деле в рамках "Запада-2021".
Итоги пятилетки в Вооруженных Силах Республики Беларусь
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