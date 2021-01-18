Источник материала: БT

Маневры, в которых будет задействована Беларусь, как и прежде, носят сугубо оборонительный характер

Сегодня это как никогда актуально. Польша и страны Балтии с каждым годом все больше обрастают военными подразделениями НАТО. И нашей стране необходимо быть готовой к любым вызовам. Так, по замыслу "Запад-2021" пройдет сразу на территории и Беларуси, и России. Это позволит отработать тактику ведения боя в городах небольшими подразделениями.









Главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка

Итоги пятилетки в Вооруженных Силах Республики Беларусь







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги встречи А. Лукашенко и В. Хренина - военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября Белорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко и министра обороны...

Белорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом стало известно по итогам встречи2021 год - это еще и год новой "военной" пятилетки - нужно подвести итоги прошлой и наметить задачи на новую. Так, главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка. Это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность всем необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая. Что также проверят на деле в рамках "Запада-2021".Также во время общения с журналистами министр поделился цифрами белорусской армии за последние пять лет. На вооружение принято около 500 единиц техники. Половина от этого модернизирована. Появились в распоряжении наших авиаторов новые боевые самолеты СУ-30 СМ и вертолеты Ми-8 и, конечно, система залпового огня "Полонез" и зенитный комплекс "Тор". К слову, все это белорусские разработки.