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Итоги встречи А. Лукашенко и В. Хренина - военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября

18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусско-российские военные учения "Запад-2021"  пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина.

Маневры, в которых будет задействована Беларусь, как и прежде, носят сугубо оборонительный характер

Сегодня это как никогда актуально. Польша и страны Балтии  с каждым годом все больше обрастают военными подразделениями НАТО. И нашей стране необходимо быть готовой к любым вызовам. Так, по замыслу "Запад-2021"  пройдет сразу на территории и Беларуси, и России. Это позволит отработать тактику ведения боя в городах небольшими подразделениями.

Итоги встречи А. Лукашенко и В. Хренина - военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября

Главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка

2021 год - это еще и год новой "военной" пятилетки  -   нужно подвести итоги прошлой и наметить задачи на новую. Так, главная цель для людей в погонах прежняя - оборона страны и наведение порядка. Это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность всем необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая. Что также проверят на деле в рамках "Запада-2021".

Итоги пятилетки в Вооруженных Силах Республики Беларусь

Итоги встречи А. Лукашенко и В. Хренина - военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября

Также во время общения с журналистами министр поделился цифрами белорусской армии за последние пять лет. На вооружение принято около 500 единиц техники. Половина от этого модернизирована. Появились в распоряжении наших авиаторов новые боевые самолеты  СУ-30 СМ и вертолеты Ми-8 и, конечно,  система залпового огня "Полонез" и зенитный комплекс "Тор". К слову, все это белорусские разработки. 

 
 
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Белорусско-российские военные учения "Запад-2021"  пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко и министра обороны...
 
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