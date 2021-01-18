ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело Белгазпромбанка передано в Генеральную прокуратуру

18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное  дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств  о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также  о проведении дополнительных следственных действий  никто из обвиняемых (за исключением Виктора Бабарико)  не заявил. 
Мера пресечения в отношении обвиняемых  оставлена прежней: 7 человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, 1 - под домашним арестом. О том, кто же эти люди и какие преступления им вменяются, смотрите вечером наш репортаж. Мы вспомним материалы расследования, которые оказались в СМИ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное  дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Обвиняемые и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дикие лебеди пережидают сильные морозы в зоопарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by