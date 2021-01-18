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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дикие лебеди пережидают сильные морозы в зоопарке На реабилитацию в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем....

На реабилитацию в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем. Оставалась лишь небольшая полынья. Местные жители сообщили о пернатых в городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты вместе с сотрудниками МЧС отловили пять птиц и доставили в зоопарк. Здесь они получили должный уход и рацион.Экологи объясняют: в том, что перелетные птицы остаются зимовать в наших краях, отчасти виноват и сам человек. Люди подкармливают лебедей, и пернатые не стремятся в поисках пищи покидать привычные места обитания.