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Дикие лебеди пережидают сильные морозы в зоопарке
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа реабилитацию в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем. Оставалась лишь небольшая полынья. Местные жители сообщили о пернатых в городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты вместе с сотрудниками МЧС отловили пять птиц и доставили в зоопарк. Здесь они получили должный уход и рацион.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: "Пока мы их поместили в отдельный вольер. Вольер мы устлали соломой, чтобы они не мерзли. Постоянно у них есть доступ к теплой воде и кормам. Наступит тепло, и мы отвезем их на водохранилище в Новолукомль, на незамерзающие озера, туда, где очень много их сородичей гнездится".
Экологи объясняют: в том, что перелетные птицы остаются зимовать в наших краях, отчасти виноват и сам человек. Люди подкармливают лебедей, и пернатые не стремятся в поисках пищи покидать привычные места обитания.
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На реабилитацию в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем....
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