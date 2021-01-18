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Дикие лебеди пережидают сильные морозы в зоопарке

18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На реабилитацию  в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем. Оставалась лишь небольшая полынья. Местные жители сообщили о пернатых  в городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты вместе с сотрудниками МЧС отловили пять птиц и доставили в зоопарк. Здесь они получили должный уход и рацион. 

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: "Пока мы их поместили в отдельный вольер. Вольер мы устлали соломой, чтобы они не мерзли. Постоянно у них есть доступ к теплой воде и кормам. Наступит тепло, и мы отвезем их на водохранилище в Новолукомль, на незамерзающие озера, туда, где очень много их сородичей гнездится". 

Экологи объясняют: в том, что перелетные птицы остаются зимовать в наших краях, отчасти виноват и сам человек. Люди подкармливают лебедей, и пернатые не стремятся в поисках пищи покидать привычные места обитания. 

 
 
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На реабилитацию  в зоопарк привезли пять диких лебедей, которые предпочли провести зиму не в теплых странах, а на реке Витьба. Сильные морозы сковали водоем....
 
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