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Улучшить качество продукции и экологию призван новый проект на бумажной фабрике "Спартак"
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредприятие в Шклове открыло модернизированное
Александр Пшенный, зампредседателя концерна
Реконструкция производства позволит снизить антропогенное воздействие на Днепр. Также для технических нужд потребуется почти вдвое меньше воды. Срок окупаемости проекта до 5 лет.
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Предприятие в Шклове открыло модернизированное производство по переработке макулатуры. Значительно увеличатся объемы переработки сырья. Это позволит заводу...
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