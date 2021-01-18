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"Беллесбумпром"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Улучшить качество продукции и экологию призван новый проект на бумажной фабрике "Спартак" Предприятие в Шклове открыло модернизированное производство по переработке макулатуры. Значительно увеличатся объемы переработки сырья. Это позволит заводу...

Предприятие в Шклове открыло модернизированное. Значительно увеличатся объемы переработки сырья. Это позволит заводу стать крупнейшим в стране. Сейчас на предприятии выпускается более 20 наименований экспортной продукции, в том числе бумаги-основы для производства салфеток и картона.Реконструкция производства позволит снизить антропогенное воздействие на Днепр. Также для технических нужд потребуется почти вдвое меньше воды. Срок окупаемости проекта до 5 лет.