ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Улучшить качество продукции и экологию призван новый проект на бумажной фабрике "Спартак"

18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Предприятие в Шклове открыло модернизированное производство по переработке макулатуры. Значительно увеличатся объемы переработки сырья. Это позволит заводу стать крупнейшим в стране. Сейчас на предприятии выпускается более 20 наименований экспортной продукции, в том числе бумаги-основы для производства салфеток и картона. 

Александр Пшенный, зампредседателя концерна "Беллесбумпром": "Завод и оборудование позволяет увеличить переработку низкокачественной макулатуры в три раза, а в целом увеличить переработку макулатуры на 30 %. Со следующего года они будут перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры. Это фактически две области - Могилевская и Минская - они такие объемы заготавливают, и это все будет перерабатываться на одном предприятии".

Реконструкция производства позволит снизить антропогенное воздействие на Днепр. Также для технических нужд потребуется почти вдвое меньше воды. Срок окупаемости проекта до 5 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие в Шклове открыло модернизированное производство по переработке макулатуры. Значительно увеличатся объемы переработки сырья. Это позволит заводу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чемпионку Беларуси по муай-тай и фельдшера скорой (это один человек) задержали. Подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by