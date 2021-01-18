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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лазарев: Закон о языке сеет раздор в Украине Сеять раздор и хаос вместо того, чтобы объединять людей перед лицом общей угрозы. Вот истинная подоплека скандального закона о языке, принятого в Украине. И это при...

Сеять раздор и хаос вместо того, чтобы объединять людей перед лицом общей угрозы. Вот истинная подоплека скандального закона о языке, принятого в Украине. И это при том, что в так называемых "образцовых демократиях", вроде США, даже не все магазины обслуживают по-английски. Об этом говорил в эфире телеканала "Ньюсуан" политолог Александр Лазарев.Напомним, с 16 января сфера обслуживания в Украине перешла только на государственный язык. Теперь если в кафе, баре, банке, поликлинике или салоне с посетителем заговорят не на украинском языке, то сотруднику будет грозить штраф до 250 долларов.