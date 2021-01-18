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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежная зима и мороз - плюс для аграриев В такую погоду на контроле и ситуация с озимыми культурами. По словам специалистов, перезимовать в сильные морозы растениям позволит снежный покров. Отметим, в...

В такую погоду на контроле и ситуация с озимыми культурами. По словам специалистов, перезимовать в сильные морозы растениям позволит снежный покров. Отметим,. Перезимовку на открытом грунте проходят и некоторые культуры в Институте садоводства Академии наук. Одна из новинок ученых - лук-порей, который становится всё более популярным на белорусском рынке.Кстати, 2021 год ученые, фермеры и садоводы со всего мира проведут под знаком Международного года овощей и фруктов.