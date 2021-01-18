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Снежная зима и мороз - плюс для аграриев

18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В такую погоду на контроле и ситуация с озимыми культурами. По словам специалистов, перезимовать в сильные морозы растениям позволит снежный покров. Отметим, в Минской области озимых посеяли на 6 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Перезимовку на открытом грунте проходят и некоторые культуры в Институте садоводства Академии наук. Одна из новинок ученых - лук-порей, который становится всё более популярным на белорусском рынке. 

Андрей Чайковский, директор Института овощеводства НАН Беларуси: "Здесь представлен наш сорт лука порея "войт". Он с 2021 года разрешен в промышленном овощеводстве. Этот лук обладает богатым биохимическим составом - намного более богатым, чем обычный лук репчатый, и не такой он острый. При укрытии опилками или окучивании он хорошо зимует. И вот такой хороший снежный покров тоже благоприятно влияет на перезимовку". 

Кстати, 2021 год  ученые, фермеры и садоводы со всего мира проведут под знаком Международного года овощей и фруктов. 



 
 
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В такую погоду на контроле и ситуация с озимыми культурами. По словам специалистов, перезимовать в сильные морозы растениям позволит снежный покров. Отметим, в...
 
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