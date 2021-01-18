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Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российских учений "Запад-2021"
18.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПланы развития вооруженных сил страны и совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021".
Во Дворце Независимости с докладом выступил
А. Лукашенко принял с докладом министра обороны
Обсудили на встрече и мобилизационную готовность белорусских войск. В армии также начинается новая пятилетка и главная задача для людей в погонах –
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Планы развития вооруженных сил страны и совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021". Во Дворце Независимости с докладом выступил министр обороны...
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