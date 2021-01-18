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А. Лукашенко принял с докладом министра обороны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российских учений "Запад-2021" Планы развития вооруженных сил страны и совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021". Во Дворце Независимости с докладом выступил министр обороны...

Планы развития вооруженных сил страны и совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021".Во Дворце Независимости с докладом выступил. Как подчеркнул Александр Лукашенко, маневры, в которых задействована Беларусь, носят сугубо оборонительный характер. И сегодня это актуально как никогда, ведь в Польше и странах Балтии постоянно увеличивается воинский контингент НАТО.Обсудили на встрече и мобилизационную готовность белорусских войск. В армии также начинается новая пятилетка и главная задача для людей в погонах –. Это состояние техники, военных городков и качественная работа с личным составом. Отметим, в армии на сегодня занято примерно 65 тысяч человек и около 5 тысяч единиц техники. По международному рейтингу Global Firepower боеспособность белорусских вооруженных сил оценивается как высокая.