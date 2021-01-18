Пар - на всю улицу, горячая вода на дороге. В Степянке коммунальное ЧП. Что там сейчас с отоплением?

Источник материала: Tut.by

Похоже, на улице Карвата в минской Степянке — очередное коммунальное ЧП. «Пар — на всю улицу», — сообщают читатели.

«В Степянке прорвало трубы с горячей водой», — пишут в редакцию читатели.

Речь идет про улицу Карвата, впечатляющие видео оттуда уже появились в телеграм-канале «МотолькоПомоги».

Жители некоторых улиц в Степянке пишут, что батареи в квартирах начали остывать.

Позже стало известно, что на Карвата поврежден трубопровод системы отопления.

Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы как можно быстрее и минимизировать дискомфорт для горожан, пишет телеграм-канал «Минск.Официально».

— Данный участок обслуживает «Минсккоммунтеплосеть». По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Сотрудники и спецтехника предприятия сейчас работают над устранением повреждений. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют, — сообщил замглавы администрации Партизанского района Минска Владимир Лебедь.

В 16.03 появилась информация, что авария в Степянке локализована. Подачу тепла восстановили в детском саду, также тепло восстанавливается в 18 домах жилого района.

Без отопления по улице Карвата пока остаются пять домов: № 11, 15, 17, 19, 21. Задействовано необходимое количество техники и персонала для оперативного устранения проблемы.