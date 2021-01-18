Умер известный акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор

Источник материала: Tut.by

Ушел из жизни акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Иван Владимирович Дуда. Ему было 84 года, сообщает Минздрав.

Фото:MedBook.ru

Иван Дуда родился в деревне Демидов Наровлянского района Гомельской области в крестьянской семье. В 1954 году с красным дипломом окончил Мозырскую фельдшерско-акушерскую школу, в 1961 году — Витебский государственный медицинский институт.

Работал фельдшером-акушером Головчицкой сельской участковой больницы, врачом Наровлянской районной больницы, главным врачом Рогинской участковой больницы Буда-Кошелевского района Гомельской области .

22 года отдал Минскому государственному медицинскому институту, пройдя путь от аспиранта до профессора кафедры акушерства и гинекологии.

С 1974 по 1977 год работал консультантом в Монгольском медицинском институте, в 1978—1979 годах экспертом учреждений ООН по проблеме регуляции народонаселения, охране материнства и детства (МНР).

В Белорусском институте усовершенствования врачей (затем БелМАПО) работал с 1989 года по 2012 год профессором, заведующим кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины.

Профессор Иван Дуда — яркий представитель отечественной науки. Его научная деятельность по различным направлениям акушерства, гинекологии и перинатологии, фундаментальные научные исследования по проблеме физиологии и патологии сократительной деятельности матки получили международное признание. Им созданы оригинальные методы регуляции сократительной функции матки через систему адренергических механизмов, изучены актуальные проблемы невынашивания беременности, перинатологии, гинекологии, вопросы эндокринных механизмов регуляции беременности, онкогинекологии.

Иван Дуда является автором более 370 научных работ, из которых 26 монографий, учебников и учебных пособий, 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

Иван Дуда был председателем Белорусской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов с 1997 года, более 10 лет руководил Минским городским научно-практическим обществом акушеров-гинекологов и неонатологов. Принимал участие в создании (Париж, 1999 год) и последующей деятельности Европейской ассоциации акушеров-гинекологов «Менопауза».

Кембриджским международным биографическим центром (Великобритания) включен в члены Международной биографической ассоциации, отмечен дипломом «2000 выдающихся интеллектуалов ХХ столетия», а также медалью и дипломом «За заслуги ХХ столетия», его имя занесено в сборник «Выдающиеся люди ХХ столетия». Американским Биографическим институтом (США) внесен в «Международный реестр выдающихся лидеров», награжден «Медалью Отличия нового тысячелетия 2000» с присвоением звания «Человек года — 2000».

Величайший профессионализм, широта кругозора, полная самоотдача в работе, требовательность и доброжелательность — эти и другие профессиональные и человеческие качества привлекали к Ивану Владимировичу учеников, соратников и друзей из разных городов страны и всего мира, пишет Минздрав.

Прощание с Иваном Владимировичем состоится во вторник, 19 января, в 14.00 по адресу улица Ольшевского, 12, зал 1.