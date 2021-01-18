«Имеют ли ролики Тихановского положительную оценку госорганов?» В суде допрашивают администратора телеграм-чата

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался процесс по делу Дмитрия Фурманова, Владимира Книги, Евгения Розниченко. Их обвиняют в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, Книгу и Розниченко также в насилии в отношении сотрудников милиции, по делу проходит четыре потерпевших. Мужчины проходят по «делу Тихановского», который был задержан 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской.



Дмитрий Фурманов

Первым показания в суде дает Дмитрий Фурманов. Книга и Розниченко заявили, что готовы выступить в суде после допроса потерпевших, свидетелей и изучения письменных материалов дела.

Фурманов пояснил, что с февраля 2020 года был администратором телеграм-чата «Страна для жизни».

— Тихановский увидел, что я достаточно хорошо общаюсь с людьми в чате (например, пытаюсь сгладить конфликты, если у кого-то возникают разногласия), посчитал, что этого будет достаточно, чтобы предложить мне роль администратора канала. Были и другие администраторы, их лично я не знал, кроме Сергея Тихановского. Разговоры в чате были на разные темы, конкретное выделить сложно. В мои обязанности входило следить, чтобы пользователи соблюдали установленные правила — не использовали ненормативную лексику, например. Сообщения я отслеживал не всегда, по мере наличия свободного времени, тратил на это около часа в день. Модерирование чата никак не оплачивалось.

— Почему заинтересовал канал Тихановского в YouTube? — уточняет гособвинитель.

— В первую очередь заинтересовали его интервью с политиками, а также интервью с простыми людьми.

— Тихановский действовал как представитель СМИ?

— Нет, только как блогер.

— На какие темы Тихановский брал интервью у простых людей?

— На разные, долго перечислять. Люди, которые давали интервью, рассказывали, как живут.

— Вы лично встречались с Тихановским?

— Да, 14 февраля 2020 года, когда он приехал снимать видео про Гродно. Он приезжал в города, делал интервью с простыми людьми. Ему нужен был человек, который может показать город, рассказать про город. Я предложил провести экскурсию по Гродно. Встретились в парке Жилибера. Когда я подошел, люди уже давали ему интервью. Снимал оператор, в связи с ознакомлением с материалами дела у меня есть предположение, что фамилия этого человека Саков, но я не уверен.



Прокурор Никита Мишневец

— За какие деньги Тихановский ездил по городам, снимал видео, монтировал его?

— С его слов, за деньги белорусов, которые ему помогали.

— Вам известны эти граждане?

— Нет, неизвестны.

— А он работал на тот момент?

— Не знаю.

— В каком году вам стало известно о предстоящих президентских выборах в Республике Беларусь?

— В 2020-м, раз в пять лет у нас проводятся выборы. Дата стала известна в мае, по-моему, когда прошло заседание Центральной избирательной комиссии, которая и определила эту дату.

— Имеют ли ролики Тихановского положительную оценку госорганов, правоохранительных органов или содержали негатив?

— Отказываюсь от дачи показаний.

— Тихановский рассказывал вам, по какому принципу снимал ролики, как отбирал населенные пункты, чтобы указать на якобы имеющее место бездействие со стороны госорганов?

— Отказываюсь отвечать.

— Лично вы оказывали материальную поддержку Тихановскому для развития YouTube-канала «Страна для жизни»?

— Финансовую помощь я не оказывал.

— Как узнали о том, что Тихановский будет выдвигать свою кандидатуру на выборах?

— Из его заявления в канале. Я подал заявку через электронную форму стать членом инициативной группы, это была моя инициатива, денег за это мне никто не предлагал.

Позже, пояснил Фурманов, по известным причинам зарегистрировали Светлану Тихановскую, и Дмитрий вошел в ее инициативную группу, собирал в ее поддержку подписи. Вместе с Тихановским он для этого ездил по таким городам, как Гомель, Могилев, Барановичи, Витебск и Гродно, пока Фурманова, Тихановского и других членов инициативной группы не задержали.

— Во время пикета я был полностью погружен в сбор подписей, — прокомментировал Дмитрий события 29 мая в Гродно. — Ко мне подходили граждане с паспортом, я записывал их. Тихановский в это время был на Советской площади, я не наблюдал, где именно.

— Кто-либо выкрикивал лозунги? — спросил гособвинитель.

— Я был занят сбором подписей, не обращал внимания. После пикета планировал остаться в Гродно, — заявил Фурманов, которого, по словам очевидцев, задержали прямо со стулом, на котором он и сидел во время сбора подписей.

С обвиняемым Книгой и Розниченко, заявил Фурманов, знаком не был.

— Мы и сейчас незнакомы, только заочно, по материалам дела, — уточнил он.

При этом, по версии следствия, обвиняемые действовали с одним умыслом, заранее готовились к противоправным действиям.

— Тихановский вас не знакомил? Не говорил, что они будут присутствовать? — уточнил прокурор.

— Нет, — пояснил Дмитрий Фурманов.

— Обращались ли вы к Розниченко и Книге, чтобы они оказали силовую поддержку Тихановскому, если его будут задерживать сотрудники милиции?

— Такого не было.

— Призывали ли вы иных граждан к этому? К блокировке дорог, коммуникаций?

— Не было такого.

Прокурор спросил, знал ли Фурманов других фигурантов «дела Тихановского», в частности Петрухина, Лосика, Козлова, тот ответил, что только по материалам уголовного дела.

Фурманов описывает свое задержание. Подошли около шести мужчин, ничего не объясняли. В этот момент в руках у Фурманова был паспорт гражданина, которого он оформлял в подписном листе. Задержание видели и родители мужчины, они приехали на площадь, чтобы привезти сыну еду — перекусить. Причины задержания, сказал Фурманов, ему так в итоге и не объяснили. Позже его судили в административном порядке.

— Ко мне подбежали неизвестные люди в гражданской одежде. Подхватили, я получил удар в лицо, из-за чего на некоторое время отключилось сознание. В автобусе меня бросили на пол, применили болевой прием на запястье, в этот момент я очнулся. В таком положении пробыл до выгрузки в какое-то здание. Выгружали в грубой форме, с капюшоном на голове, в согнутом состоянии, со мной поступили, как с бандитом. Потом я понял, что это, наверное, милицейский участок, потому что люди внутри здания были уже в форме.

— Известен вам гражданин по фамилии Статкевич? — спросил гособвинитель.

— Да, это оппозиционный политик.

— Вы следили за его деятельностью?

— Только на канале «Страна для жизни».

— А в чем его деятельность заключалась?

— Деятельность политика связана с политикой, — пояснил Фурманов.

— Это такой пространный ответ.

— Ну, какой вопрос… — заметила судья.

— Оказывал ли Статкевич содействие в пикетах Тихановскому? — продолжил прокурор.

— Мне неизвестно.

— Куда вы направились 29 мая после сбора подписей?

— Меня задержали, — было видно, этот вопрос удивил обвиняемого.

После этого в зале послышался смех.

— Извиняюсь, перепутал, — заявил прокурор.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

— организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

— воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

— разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: „Мы раскачаем эту власть“», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.