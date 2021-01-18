Переломы и ЧМТ: в Минске по административным статьям судили пострадавших от действий силовиков

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня проходили административные суды над задержанными по статье 23.34 — нарушение организации или проведения массовых мероприятий. Штраф в 50 базовых получила 59-летняя Ирина Павлович. Еще одно дело — Дмитрия Иванюты — отправили на доработку. И Павлович, и Иванюта получили травмы при задержании, сообщают правозащитники.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дело Дмитрия Иванюты рассматривал суд Первомайского района. Мужчину задержали еще 22 ноября. Мужчина в тот день, говорит, ждал на улице доставку. Когда заходил в подъезд за ним ворвались неизвестные в штатском и стали избивать, затем вытащили на улицу, на руки надели стяжку.

В отделении милиции Иванюте стало плохо, его забрала скорая. Медики диагностировали у мужчины закрытую ЧМТ и перелом лицевой кости.

Из-за ошибок в протоколе судья Максим Трусевич отправил дело на доработку.

В суде Центрального района судья Виктория Шабуня рассмотрела дело 59-летней Ирины Павлович. На женщину составили два протокола: по ст. 23.34 и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) КоАП.

Ирину задержали вечером 16 января при этом ей сломали руку, что подтверждает медицинская справка, которую приобщили к материалам дела.

Свидетель, анкетные данные которого были изменены, заявил в суде, что Павлович отказывалась пройти в служебный автомобиль, упиралась и цеплялась за форменное обмундирование. Женщина говорила, что не могла этого делать, так как ее сразу сбили с ног.

Судья Шабуня признала Ирину Павлович виновной по двум статьям и присудила штраф в 50 базовых.