Экс-заведующая ювелирным магазином в Могилеве украла из кассы 41 тысячу рублей. Ей вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Могилева приговорил бывшую заведующую магазина ювелирной сети «7 карат» Наталью Сафонову к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Ее признали виновной в хищениях денег и коррупции, сообщает 6tv.by.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, о хищении денег из кассы магазина «7 карат» по улице Первомайской в Могилеве стало известно в сентябре 2020 года. Сообщалось, что в краже 40 тыс. рублей подозревают заведующую магазином.

Деньги из кассы магазина Наталья Сафонова украла для игры на Forex-площадке Exglobal. Там она выиграла 3000 долларов, но не могла их вывести. Помочь вызвался якобы представитель этой площадки, правда, затребовав еще денег. Впоследствии, вкладывая не только свои деньги, но и средства магазина, Сафонова подделывала бухгалтерскую отчетность, зачастую ставя подписи за других работников магазина. Деньги она так и не получила.

Недостачу в почти 41 тыс. рублей в магазине обнаружили в июле 2020 года при инвентаризации. После было возбуждено уголовное дело, а заведующая уволена.

По утверждению адвоката подсудимой, она попала в руки профессиональных мошенников, которые при сложившихся обстоятельствах смогли подвигнуть ее на совершение противоправного деяния по завладению денежными средствами. Как руководство, так и коллеги Сафоновой характеризовали ее исключительно с положительной стороны.

Суд признал Сафонову виновной в хищении порядка 41 тыс. рублей и служебном подлоге. Женщина раскаялась и полностью возместила причиненный ущерб. Приговор — 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года, как и просил адвокат. Прокурор требовал для Сафоновой 5,5 лет колонии общего режима.

В то же время дополнительное наказание Сафонова будет обязательно к выполнению по вступлению решения суда в законную силу. Женщина должна заплатить 100 базовых величин штрафа (2900 рублей), также в течение 5 лет ей запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.