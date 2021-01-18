В Гомеле за «коктейли Молотова» на августовской акции судят троих. Одному из обвиняемых 16 лет

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над тремя молодыми людьми, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках в августе прошлого года. Одному из них — Никите Золотареву — всего 16 лет. И он единственный из троих, кто сегодня беззаботно улыбается родным через прутья клетки зала суда Железнодорожного района.





Вместе с Никитой за решеткой 26-летний добрушанин Дмитрий Корнеев и 29-летний житель Гомельского района Леонид Ковалев.

Их обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 55−25 и бросили коктейли в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Ковалева задержали в этот же вечер. Золотарева и Корнеева — на следующие стуки.





Все, в том числе девятиклассник Никита, до суда находились под стражей. Его родители писали жалобы в СК на действия правоохранителей: сын жаловался, что его избивали (парень попал даже в реанимацию). Проверку продлевали, но потом в возбуждении дела отказали «за отсутствием состава преступления».

Потерпевшими в деле выступают двое контрактников воинской части 5525.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.

«Не видел, не трогал, не изготавливал»

Первым в суде допросили Леонида Ковалева. До задержания, говорит мужчина, он работал таксистом и администратором телеграм-канала «ЧП Гомель». Называет себя «народным журналистом» и рассказывает, что это любовь к новостям и привела его 10 августа в центр Гомеля — а вовсе не то, о чем пишет следствие.

С Золотаревым, уверяет он, познакомился 10 августа случайно на остановке, когда ехал с племянником Дмитрием в центр города «посмотреть на митинг». Племянник Дмитрий уже был знаком с Никитой, он же видел парня в первый раз. Трое молодых людей вышли из троллейбуса на площади Ленина, но тут компании пришлось разбежаться в разные стороны — возле драмтеатра ОМОН разгонял толпу.

После Леонид стал искать племянника, а нашел лишь нового знакомого, Золотарева.

— У кафе «Ферма» я увидел Никиту, он казал, что видел Диму напротив, на остановке. Я сходил туда, но Диму так и не нашел — и вернулся назад к Никите. Он уже был с Корнеевым, они что-то прятали. Пока шли в сторону вокзала, я понял, что у них эти бутылки. Меня это насторожило.

— А зачем вы шли на вокзал? — интересуется гособвинитель.

— Понял, что они что-то затевают, и решил посмотреть. Два раза Никита хотел в автобус бросить, а Корнеев в автозак. Мне удалось отговорить их. Если б не я, они бы точно натворили делов, — убеждает суд Ковалев.



Леонид Ковалев, Никита Золотарев и Дмитрий Корнеев (слева направо)

Позже по его словам, уже на вокзале в толпе он слышал звук разбитого стекла. Кто-то бросил в милиционеров бутылку, но кто — Ковалев не видел. Вскоре его задержали.

— ОМОН подошел: «Пройдемте». Я сказал, что я народный журналист, я снимаю, сказал, что надо было тех ловить, кто бросал.

Судья спрашивает у Ковалева: почему когда он понял, что его новые знакомые хотят бросить коктейли, не обратился к милиции?

Леонид на этот вопрос ответить не может. Но снова и снова уверяет суд, что коктейли он «не видел, не трогал, не изготавливал».

— Почему, когда вы поняли, что происходит, вы не уехали? У вас трое детей, — интересуется у Ковалева судья.

— Хотел снять видео для того, чтобы зафиксировать бросавших, чтобы следствие могло найти потом их, — отвечает он.

Следующее судебное заседание назначено на завтра. Суд продолжит допрос Ковалева и двух других обвиняемых.



