Известные онкологи Беларуси награждены госпремиями

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко наградил известных белорусских онкологов. 18 января он подписал указ № 18 «О присуждении Государственных премий Республики Беларусь 2020 года», сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.



В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей» премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Олег Суконко.

Авторы разработали и внедрили в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению страны. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.

Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5−3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000−2017 годы дополнительно спасено более 12,8 тысячи человеческих жизней.

Кроме того, в стране создана эффективная детская онкогематологическая служба, разработаны и внедрены в клиническую практику новейшие научно обоснованные технологии диагностики и лечения. Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017-м, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.