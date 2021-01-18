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У православных сегодня Крещенский сочельник
18.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - во всех православных храмах прошли богослужения с освящением воды. С утра священники опустили престольный крест в чан с водой, тем самым освятили ее. Уже сегодня с полудня верующие начали традиционно набирать святую воду в специально оборудованных точках при храмах. Завтра главный день праздника, освященными будут открытые водоемы и купели.
Ужин на праздник Богоявления постныйНа стол ставят кутью (кашу с медом и сухофруктами), также рыбу, вареники, блюда из капусты и компот. Завтра перед завтраком натощак принято попить святой воды, а также окропить ею жилье и своих близких. Люди верят в особую силу крещенской воды. Ее хранят весь год как святыню.
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Накануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - во всех православных храмах прошли богослужения с освящением воды. С утра...
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