﻿ У православных сегодня Крещенский сочельник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У православных сегодня Крещенский сочельник

18.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Накануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - во всех православных храмах прошли богослужения с освящением воды. С утра священники опустили престольный крест в чан с водой, тем самым освятили ее. Уже сегодня с полудня верующие начали традиционно набирать святую воду в специально оборудованных точках при храмах. Завтра главный день праздника, освященными будут открытые водоемы и купели.

Ужин  на праздник Богоявления  постный

На стол ставят кутью (кашу с медом и сухофруктами), также рыбу, вареники, блюда из капусты и компот. Завтра перед завтраком натощак принято попить святой воды, а также окропить  ею жилье и своих близких. Люди верят в особую силу крещенской воды. Ее хранят весь год как святыню.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - во всех православных храмах прошли богослужения с освящением воды. С утра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Продлены два маршрута поездов городских линий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by