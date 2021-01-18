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США используют пандемию для наращивания давления

18.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют пандемию  в качестве фактора, который делает политическое давление эффективнее. Сложившаяся в мире ситуация побуждает Вашингтон все чаще вводить неправомерные ограничения и санкции. В качестве примера такого прессинга Сергей Лавров указал на Беларусь.
 

Беларусь   - объект нелегитимных действий со стороны США

Российский министр напомнил, что ООН  призвала все страны на период ковидного кризиса  отказаться от инструментов экономического давления. В нынешней сложной ситуации санкции могут в некоторых случаях спровоцировать гуманитарную катастрофу.

 
 
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МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют пандемию  в качестве фактора, который делает политическое давление эффективнее. Сложившаяся в мире...
 
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