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Беларусь - объект нелегитимных действий со стороны США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США используют пандемию для наращивания давления МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют пандемию в качестве фактора, который делает политическое давление эффективнее. Сложившаяся в мире...

МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют пандемию в качестве фактора, который делает политическое давление эффективнее. Сложившаяся в мире ситуация побуждает Вашингтон все чаще вводить неправомерные ограничения и санкции. В качестве примера такого прессинга Сергей Лавров указал на Беларусь.Российский министр напомнил, что ООН призвала все страны на период ковидного кризиса отказаться от инструментов экономического давления. В нынешней сложной ситуации санкции могут в некоторых случаях спровоцировать гуманитарную катастрофу.