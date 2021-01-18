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Власти Турции навязали Facebook и Instagram открытие офисов в стране
18.01.2021 18:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Соцсети Facebook и Instagram подчинились требованию властей Турции и откроют свои офисы в стране, об этом в понедельник сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.
"Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года", - сказал Сайян.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Сообщение замглавы минтранса было сделано за день до введения запрета на рекламу.
Власти Турции в ноябре прошлого года оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok больше чем на миллион долларов за непредоставление в должные сроки информации о своих представительствах в стране.
Летом того же года турецкий парламент принял закон, согласно которому соцсети, имеющие более миллиона пользователей, должны иметь свое представительство в стране. И возглавлять его должен гражданин Турции.
Есть и особые требования к контенту и комментариям – если власти сочтут некоторые сообщения клеветническими, то они должны быть удалены в течение 48 часов. Если требования не будут выполнены – то соцсеть будет оштрафована, предусмотрено и сокращение трафика. Данные турецких пользователей также должны храниться на территории Турции.
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Правительство страны приняло прошлым летом закон, который предполагает крупные штрафы в отношении соцсетей в случае нарушений.
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