ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Турции навязали Facebook и Instagram открытие офисов в стране

18.01.2021 18:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Соцсети Facebook и Instagram подчинились требованию властей Турции и откроют свои офисы в стране, об этом в понедельник сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

"Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года", - сказал Сайян.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Лавров прокомментировал иск к Apple с требованием удалить Telegram

Сообщение замглавы минтранса было сделано за день до введения запрета на рекламу.

Власти Турции в ноябре прошлого года оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok больше чем на миллион долларов за непредоставление в должные сроки информации о своих представительствах в стране.

Летом того же года турецкий парламент принял закон, согласно которому соцсети, имеющие более миллиона пользователей, должны иметь свое представительство в стране. И возглавлять его должен гражданин Турции.

Есть и особые требования к контенту и комментариям – если власти сочтут некоторые сообщения клеветническими, то они должны быть удалены в течение 48 часов. Если требования не будут выполнены – то соцсеть будет оштрафована, предусмотрено и сокращение трафика. Данные турецких пользователей также должны храниться на территории Турции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство страны приняло прошлым летом закон, который предполагает крупные штрафы в отношении соцсетей в случае нарушений.
 
Новости дня
Новости общества
 
Переломы и ЧМТ: в Минске по административным статьям судили пострадавших от действий силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by