Власти Турции навязали Facebook и Instagram открытие офисов в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Соцсети Facebook и Instagram подчинились требованию властей Турции и откроют свои офисы в стране, об этом в понедельник сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

"Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года", - сказал Сайян.

Сообщение замглавы минтранса было сделано за день до введения запрета на рекламу.

Власти Турции в ноябре прошлого года оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok больше чем на миллион долларов за непредоставление в должные сроки информации о своих представительствах в стране.

Летом того же года турецкий парламент принял закон, согласно которому соцсети, имеющие более миллиона пользователей, должны иметь свое представительство в стране. И возглавлять его должен гражданин Турции.

Есть и особые требования к контенту и комментариям – если власти сочтут некоторые сообщения клеветническими, то они должны быть удалены в течение 48 часов. Если требования не будут выполнены – то соцсеть будет оштрафована, предусмотрено и сокращение трафика. Данные турецких пользователей также должны храниться на территории Турции.