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Продлены два маршрута поездов городских линий

18.01.2021 18:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Два маршрута следования поездов городских линий продлены в Минской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Photo : БЖД
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Соответствующее решение закреплено указом, который в понедельник 18 января подписал Александр Лукашенко.

"В соответствии с документом, продляются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие", – сказали в пресс-службе.

Теперь составы городских линий, которые следовали до Дзержинска и Смолевичей, будут ехать немного дальше: первый маршрут продлен до поселка Негорелое, второй – до Красного Знамени.

"Продление маршрутов следования позволит обеспечить полный охват данных населенных пунктов железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении", – заключили в пресс-службе.

Изменения не коснулись молодечненского направления: поезд городских линий будет по-прежнему ездить до Заславля (станция "Беларусь") – до станции "Радошковичи" маршрут не продлен.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения не коснулись молодечненского направления: поезд городских линий будет по-прежнему ездить до Заславля.
 
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