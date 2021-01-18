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В микрорайоне Грандичи-2 вот-вот откроют новый детский сад
18.01.2021 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне Грандичи-2 скоро откроют новый детский сад,
Садик — его номер будет 111 — построен по типовому проекту «Гроднопромстроя», он рассчитан на 230 мест. Сейчас в нем расставляют мебель, кухонное оборудование готово к работе. Штат уже укомплектован.
На этой неделе сад сдадут государственной комиссии, с 1 февраля начнется заселение детей в группы.
В Грандичах-2 уже живет более 3 тысяч гродненцев, всего в Грандичах будут проживать 65 тыс. человек. В микрорайоне Грандичи-3, который сейчас в стадии активной застройки, будет два детских сада, один из которых на 310 мест, а также средняя школа на 44 класса.
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Садик - его номер будет 111 - рассчитан на 230 мест.
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