Житель Новой Боровой, который после грубого задержания оказался в БСМП, получил 14 суток ареста

Источник материала: Tut.by

К 14 суткам административного ареста приговорил судья Максим Трусевич минчанина Виктора Мороза. Мужчину задержали во дворе его дома 5 января, когда он вступился за девушку. При задержании Морозу угрожали оружием и избили.



Скриншот видео, которое прислали местные жители

Первый суд над Морозом состоялся 13 января, но тогда дело отправили на доработку.

Как сообщают правозащитники, на сегодняшнем заседании выяснилось, что после доработки дело переквалифицировали со ст. 23.34 на 23.4 (Неподчинение сотруднику милиции).

О том, как его задерживали, Виктор Мороз рассказывал TUT.BY .

Сегодня в суде один из свидетелей рассказал, почему его коллега угрожал Морозу пистолетом.

— В связи с тем, что сотрудником была задержана девушка, и тем, что Мороз был настроен агрессивно и не отошел, после того как коллега нанес ему удар в живот — он достал табельное оружие, чтоб обезопасить девушку и себя.

Он также заявил, что, когда несут службу во время несанкционированных акций, они обязаны быть одеты в штатское.

В заключении врача указано, что у Виктора Мороза повреждение мягких тканей живота, удар затылочной части, позвоночника, к тому же в тюрьме у Мороза пропало обоняние.

В результате судья Максим Трусевич посчитал вину Мороза доказанной и приговорил его к 14 суткам административного ареста.

Виктор Мороз — житель квартала «Форрест» в Новой Боровой, заступившийся за задержанную женщину во дворе своего дома 5 января.

Жесткое задержание Виктора Мороза попало на дворовые камеры видеонаблюдения: неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил Виктора ногой. После задержания его продолжили бить неизвестные. С закрытой черепно-мозговой травмой Мороз был госпитализирован в БСМП.

В МВД тогда назвали опубликованные видео «провокационными видеонарезками», а удар ногой в живот нужен был для того, «чтобы увеличить дистанцию», оружие было «травматическое», все остальное — милиционер «контролировал ситуацию до прибытия патрульной группы».