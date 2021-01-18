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Житель Новой Боровой, который после грубого задержания оказался в БСМП, получил 14 суток ареста
18.01.2021 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К 14 суткам административного ареста приговорил судья Максим Трусевич минчанина Виктора Мороза. Мужчину задержали во дворе его дома 5 января, когда он вступился за девушку. При задержании Морозу угрожали оружием и избили.
Первый суд над Морозом состоялся 13 января, но тогда дело отправили на доработку.
Как
О том, как его задерживали, Виктор Мороз
Сегодня в суде один из свидетелей рассказал, почему его коллега угрожал Морозу пистолетом.
— В связи с тем, что сотрудником была задержана девушка, и тем, что Мороз был настроен агрессивно и не отошел, после того как коллега нанес ему удар в живот — он достал табельное оружие, чтоб обезопасить девушку и себя.
Он также заявил, что, когда несут службу во время несанкционированных акций, они обязаны быть одеты в штатское.
В заключении врача указано, что у Виктора Мороза повреждение мягких тканей живота, удар затылочной части, позвоночника, к тому же в тюрьме у Мороза пропало обоняние.
В результате судья Максим Трусевич посчитал вину Мороза доказанной и приговорил его к 14 суткам административного ареста.
Виктор Мороз — житель квартала «Форрест» в Новой Боровой, заступившийся за задержанную женщину во дворе своего дома 5 января.
Жесткое задержание Виктора Мороза попало на дворовые камеры видеонаблюдения: неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил Виктора ногой. После задержания его продолжили бить неизвестные. С закрытой черепно-мозговой травмой Мороз был госпитализирован в БСМП.
В МВД тогда назвали опубликованные видео «провокационными видеонарезками», а удар ногой в живот нужен был для того, «чтобы увеличить дистанцию», оружие было «травматическое», все остальное — милиционер «контролировал ситуацию до прибытия патрульной группы».
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К 14 суткам административного ареста приговорил судья Максим Трусевич минчанина Виктора Мороза. Мужчину задержали во дворе его дома 5 января, когда он вступился за...
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