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Продлили маршруты поездов городских линий, которые шли до Дзержинска и Смолевичей

18.01.2021 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продлены маршруты поездов городских линий. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В соответствии с документом, продлеваются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие с возможностью приема, отправления и обгона поездов», — сообщает пресс-служба.

Таким образом маршрут поезда городских линий, который шел до Дзержинска, продлен до станций Негорелое, а Смолевичского — до остановки «Красное Знамя».

 
 
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«В соответствии с документом, продляются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции,...
 
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