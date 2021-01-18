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Продлили маршруты поездов городских линий, которые шли до Дзержинска и Смолевичей
18.01.2021 20:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продлены маршруты поездов городских линий. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
«В соответствии с документом, продлеваются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие с возможностью приема, отправления и обгона поездов», — сообщает пресс-служба.
Таким образом маршрут поезда городских линий, который шел до Дзержинска, продлен до станций Негорелое, а Смолевичского — до остановки «Красное Знамя».
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«В соответствии с документом, продляются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции,...
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