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Вековой день рождения сегодня отмечает издательство "Беларусь". Коллектив со 100-летним юбилеем поздравил президент, отметив, что "сегодня команда с гордостью выполняет важную миссию - создает летопись независимой Беларуси, несет людям свет высокой духовности, приобщает их к богатому историко-культурному наследию, учит любить и ценить Родину". Организация, которая выпускает книжные томики, не прекращала свою деятельность даже в военные годы, а после, в 1950-х, и вовсе были золотые времена: штат около 200 сотрудников и более 80 выпусков в год. Сейчас же организация компактнее: 26 специалистов, но количеством изданий не уступают. За непростой 2020-й 60 наименований книг общим тиражом 89,5 тысячи экземпляров.

Сергей Пешин, директор издательства "Беларусь": "Мы работаем под слоганом "Беларусь о Беларуси", мы стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны, ее представляют. Наиболее интересной, с моей точки зрения, была серия книг "Падарожжа па родным краі", посвященная Году малой родины, где мы пошли по районам, по каким-то историческим местам. Издано уже более 10 книг. Несмотря на то что Год малой родины закончился, мы, конечно, не будем бросать эти издания".

События, которые происходят в нашей стране, находят отражение на страницах книг издательства "Беларусь". Серии "Белорусская история", "Славутыя мастакі з Беларусі" популяризируют историю и культуру. А свыше 20 изданий посвящены трилогии Года малой родины.