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Присуждены госпремии Беларуси за 2020 год

18.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси подписал указ о присуждении государственных премий по итогам 2020. Среди удостоенных калийщики, онкологи и скульптор.

Так, в области науки и техники премия присуждена команде Беларуськалия и Солигорского института проблем ресурсосбережения за создание и внедрение новых технологий ведения горных работ по добыче калийных солей. Это позволяет извлекать из недр свыше 80 % запасов калия, что заметно больше, чем раньше.

Госпремия в области науки и техники у Беларуськалия

Сегодня такого показателя не достиг ни один калийный рудник в мире. А внедрение разработанных интеллектуальных систем вентиляции рудников позволило сократить энергопотребление почти на треть. Выполнен полный цикл создания современной импортозамещающей техники для калийной промышленности. Общий экономический эффект от работы под миллиард рублей и плюс 700 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Госпремия за новые методы диагностики и лечения онкозаболеваний

Госпремии удостоены также белорусские медики из РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова и РНПЦ детской онкологии. Ими разработаны и внедрены в практику 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению страны. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований (это позволило снизить смертность детей и взрослых от этой патологии). В результате внедрения разработанных методов дополнительно спасены более 12 тысяч жизней.

Госпремия К. Костюченко за монумент "Врата памяти" в мемориале "Тростенец"

В области литературы, искусства и архитектуры премия присуждена скульптору Константину Костюченко за создание монумента "Врата памяти" в мемориале "Тростенец". Эта уникальная композиция не просто выдающаяся творческая работа, но и символ памяти о погибших.

 
 
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Президент Беларуси подписал указ о присуждении государственных премий по итогам 2020. Среди удостоенных калийщики, онкологи и скульптор. Так, в области науки и...
 
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