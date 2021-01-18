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Первая реакция на новость о лишении Беларуси права проведения чемпионата по хоккею

18.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже появилась первая реакция мирового сообщества на новость о лишении Беларуси права проведения чемпионата по хоккею.

Кожевников: "Политика - страшная вещь, очень плохо, что она вмешивается в спорт. Хотя спорт стал частью политики, но не до такой же степени. Кто-то пишет, что он не поехал бы в Минск, латыши тоже выступают. А во Францию, где идут демонстрации и убийства, они поедут? Поедут, это чистая ангажированная политика".

Тарасова: "Я отношусь к этому плохо. И как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается. Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала".

Валуев: "Беларусь теперь в той же мере ощущает, что в большой спорт пришла политика. Конечно, она всегда была, но она корявая и кривая. Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей".


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Уже появилась первая реакция мирового сообщества на новость о лишении Беларуси права проведения чемпионата по хоккею. Кожевников: "Политика - страшная вещь,...
 
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