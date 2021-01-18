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Как Беларусь переживает рекордные минусы
18.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларусь пришли крещенские морозы. Рекордную отметку в минус 27 градусов до этого фиксировали в Слуцке 18 лет назад.
Морозная сводка от нашего корреспондента Лидии Заблоцкой.
Отказ от медицинских масок на морозе
Обязательный аксессуар 2020 года в любом гардеробе - та самая защитная маска. Такой же статус у нее и в 2021-м. Работает как щит от любых вирусов, еще и согревает в мороз. Нос в тепле, губы не трескаются. Однако все это мифы. Лучше в мороз маску снимать: на ткани остаются капли, это конденсат. В нее собирается еще больше неприятных вирусов. Риск заболеть в разы больше. Поэтому лучше ее все же выбрасывать.
Медики рекомендуют отказаться от купания в проруби
И не забывать о смене маски в тот момент, когда заходишь в людные места (тот же супермаркет). Пока же метки на термометре бьют рекорды, и медики буквально сыплют рекомендациями, чтобы смена погоды не шокировала организм. Например, то же купание в проруби в канун Крещения для неподготовленного или перенесшего COVID человека - стресс. Чувствуете недомогание - отказывайтесь от погружения в ледяную воду. Риск воспаления тех же дыхательных путей высок.
В травмпункты обратились 2,5 тыс. белорусов
Теплее одевайтесь и будьте осторожными при ходьбе. Сегодня не радует
Алеся Картыжова, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии: "Ежедневно с тюбинговой травмой позвоночника поступает от 9 до 15 человек. Большинство получают травмы позвоночника от компрессионного до оскольчатого. Взрослых поступает больше с тюбинговой травмой, чем детей. Дети более пластичные, они группируются и, наверное, менее подвержены травме позвоночника, а у взрослых гораздо более тяжелые травмы".
Аварии на теплотрассах
Получили "травмы" сегодня и теплотрассы. Большой минус фактически надавил на систему отопления. Например, настоящий прорыв белого пара наблюдали сегодня жители минской Степянки. На улице Карвата оказался
Экстренную помощь оказали диким лебедям
Экстренная помощь понадобилась и
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: "Пока мы их поместили в отдельный вольер. Вольер мы устлали соломой, чтобы они не мерзли. Постоянно у них есть доступ к теплой воде и кормам. Наступит тепло, и мы отвезем их на водохранилище в Новолукомль, на незамерзающие озера, туда, где очень много их сородичей гнездится".
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Кому пугающие нас минусы идут на пользу, так это озимым культурам. Сугробное "одеяло"
Национальный аэропорт работает в штатном режиме
Успешно с перепадами температуры справляется и Национальный аэропорт. Ни одной отмены рейса, вся работа без сбоев. Снегоуборочная техника убирает территорию практически без остановки.
Крещенские морозы
Такие зимы - с настоящими морозами, которые щиплют до кончиков пальцев - не помнят с начала 2000-х. Об этом говорят и метеолетописи. В последний раз рекорд в минус 28 градусов бил слуцкий термометр в 2003 году. Крещенский мороз сезона-2021 имеет шансы побить все рекорды.
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В Беларусь пришли крещенские морозы. Рекордную отметку в минус 27 градусов до этого фиксировали в Слуцке 18 лет назад. Морозная погода сохранится и в ближайшие дни....
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