П. Фельдман: Американские медиагиганты превратились в институты цифрового тоталитаризма

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Сегодня соцсети, прежде всего американские медиагиганты, которые позиционировали себя как площадка для свободного выражения мнения, превращаются в институты нового цифрового тоталитаризма. Они сами решают, кому будут предоставлять слово, кому не будут. И мы видим, что американская Фемида, американские органы законодательной власти вообще никак не хотят вмешиваться в этот процесс и предоставляют медиагигантам полную свободу действия.

Такое мнение о "свободе слова по-американски" высказал нашему телеканалу заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН: "В Америке мы наблюдаем, как частный сектор, как IT-корпорации сегодня принимают на себя функции легитимных судебных органов. Функции, которые по природе не должны быть им свойственны. А с учетом того, что эти социальные сети и медиакорпорации располагают гигантским объемом персональных данных о пользователях и могут каждому адресно направить те или иные сообщения, то просто становится страшно за современную демократию. Нам сейчас еще только предстоит оценить степень влияния этого IT-сектора, соцсетей на окружающую действительность, но, как показывает пример Украины, Беларуси, в 99 % случаев это влияние оказывается деструктивным. И тут, конечно, государствам в лицо бросается очень серьезный вызов. Поэтому возникает необходимость самостоятельно, очень тонко и последовательно работы государства в соцсетях, повышения политической культуры граждан. То есть развития у них критического сознания, критического мышления. Чтобы владельцы соцресурсов не могли ввести их в заблуждение за счет своих гигантских медиавозможностей".