Инициативы и делегаты Всебелорусского народного собрания

Источник материала: БT

Те, кто сегодня в операционной спасает жизни, работает у станка или за штурвалом сельскохозяйственной техники, соберутся на предстоящем общенациональном форуме - Всебелорусском народном собрании. Люди самых разных профессий и отраслей, умудренные опытом и совсем молодые специалисты. Все они готовы конструктивно решать проблемы и принимать участие в развитии страны.

Какой будет предстоящая пятилетка - зависит от каждого из нас. Андрей Ястребов об инициативах и делегатах.

Туристы здесь теперь частые гости, рассказывает председатель Добровского сельсовета Владимир Тербов. А все потому, что криницу (в народе ее еще называют "добрая" по названию агрогородка) благоустроили, освятили. Подъехать несложно даже зимой.

17 деревень, свыше полутора тысяч население. Но главное - все для жизни есть.

Три ФАПа, магазины, почта, КБО, школа с детским садом. А еще Дом культуры с идеей по возрождению ремесел. Молодежь после уроков спешит именно сюда.

Хранят все вместе и историю, в том числе в памятниках погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Деревня действительно преобразилась, рассказывает Владимир Тербов. Кстати, он всю жизнь прожил на селе. Главное теперь сохранить достижения.







Владимир Тербов, председатель Добровского сельского Совета депутатов: "На Всебелорусском народном собрании будет и должен выработан комплекс, целый вектор всех мероприятий, которые должны сохранить нашу родную страну. Хотелось бы, чтобы сельский труженик, работая с утра до вечера, жил не хуже, чем в столице".

Внимание к селу - очень правильный вектор, уверен и ректор БГСХА Виталий Великанов. Ежегодно академия поставляет стране до тысячи специалистов - от зоотехников до агрономов. Это они затем стоят у истоков продовольственной безопасности страны. Практикоориентированное образование, причем начиная со школы, (кстати, в прошлом году во многих открылись аграрные классы) - то, что нужно сохранить на предстоящую пятилетку, уверен делегат Всебелорусского народного форума. Идеально, когда будущий специалист и сам от сохи. Но не стоит пренебрегать и другими возможностями.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: "Усилить взаимодействие между высшими учебными заведениями и заказчиками кадров, в первую очередь это предприятия АПК. Когда студент проходит практику в этом хозяйстве и естественно особенно, если он родом из той местности, конечно, будет и больше процент закрепляемости. У них уже привита и любовь к этой профессии, к земле".









Всебелорусское народное собрание - уникальная возможность на самом высоком уровне обсудить перспективы развития страны во всех сферах. Спорт среди прочих, особенно среди подрастающего поколения, уверена Александра Урбанович. Методист - делегат на народное вече, победительница многочисленных республиканских и международных соревнований, входила в состав национальной сборной по легкой атлетике. Вернулась в Лиду в родную школу и посвятила себя воспитанию будущих чемпионов.

Александра Урбанович, инструктор-методист СДЮШОР № 2 г. Лиды: "Мне очень приятно, что меня выдвинули делегатом от нашего Лидского района от отрасли спорта. Работая в спортивной сфере, мне интересно, как будет дальше развиваться спорт в нашей стране, особенно детский спорт. Хотелось, чтобы в маленьких населенных пунктах нашей страны было оказано содействие в постройке спортивных сооружений, чтобы развивался детский спорт. Так рождаются спортсмены".

Коллеги по ДЮСШ поддержали. Ведь представлять на форуме делегат будет фактически каждого из них. Кстати, обсуждают предложения для Всебелорусского народного собрания сейчас чаще обычного. Ведь до главного политического события уже меньше месяца.

Петр Лушко, директор СДЮШОР № 2 г. Лиды: "Огромная честь для нас, что делегат от нашей спортивной школы представляет нашу Лидчину, Лидский район. И нам, конечно, будет интересно, какие будут рассматриваться вопросы. Мы будем ждать с нетерпением возвращения Александры. Будем спрашивать у нее уже из первых уст, какие вопросы обсуждались, какие предложения она также сделала, какие были предложения от других делегатов со всей нашей страны".

11 февраля - старт большого форума, на который соберутся из всех регионов небезразличные к судьбе своей страны люди, профессионалы своего дела, готовые к диалогу и солидарности на благо общества и государства в целом.