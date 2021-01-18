В РНПЦ травматологии и ортопедии с травмами ежедневно обращаются 100 человек

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Повышенный травматизм, связанный с погодными условиями, наблюдают белорусские медики. За сутки в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано 207 гололедных травм и обморожений. Всего с начала снежных дней в Беларуси за помощью обратились почти 2,5 тысячи человек, госпитализированы 276. В выходные дни увеличивается число так называемых тюбинговых травм, в будние дни в приемные отделения попадают чаще пенсионеры.

Андрей Ярошевич, и. о. заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии: "На сегодняшний день за помощью обращается в среднем около 100 человек ежедневно. Люди не всегда осознают и понимают, что зима - период повышенного травматизма”. Врачи отмечают, что сезонных зимних травм можно избежать, если проявлять осторожность. Необходимо правильно подбирать обувь и одежду, которая не должна стеснять движений".