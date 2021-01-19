Около 50 кроликов уничтожил неизвестный зверь на частных подворьях в пущанской деревне

Источник материала: Tut.by

Жители деревни Новицковичи Каменецкого района подсчитывают потери. Несколько хозяйств с начала этого года недосчитались кто 4, кто 8, кто 11 кроликов. Не по причине болезни — судя по «картине происшествия», их душит и оставляет на месте какой-то зверь, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

— Раньше наша деревня лидировала по надоям молока в частных подворьях, — рассказывает и.о. председателя Новицковичского сельсовета Елена Курилович. — Со временем мы стали агрогородком, молоко в деревню, как и другие продукты, регулярно завозят, поэтому корову держать нет особой надобности, к тому же население стареет. Теперь многие жители деревни разводят кроликов, чтобы получить диетическое мясо, шкурки. Опять же внуки любят с животными возиться. И такой напасти мы никак не ожидали. Какой-то зверь повадился охотиться именно на кроликов, другие животные не пострадали.

По мнению жителей Новицковичей, виной всему — собака («большая и черная»), которая ходит по дворам и душит кроликов. В числе пострадавших хозяев — Александр Игнатюк и его жена, которые лишились полдесятка кроликов. Утром в субботу хозяйка вышла во двор и увидела, что кроличьи клетки разворочены, а рядом 5 задушенных кроликов, у некоторых прокушены бока. При этом пострадали самочки, которые скоро должны были принести приплод.

Оказывается, зверь подкопался и сделал лаз под высоким сплошным забором. Хозяин выглянул через забор — и увидел здорового черного пса, который побежал дальше по улице, оставляя на выпавшем снегу отчетливые следы. После его «посещения» недосчитались кроликов и соседи, у которых во дворе своя собака на привязи.

Когда по вызову в Новицковичи приехал участковый, выяснилась, что хозяйств, которым нанесен урон, больше, чем можно было предположить. А собака (если это действительно была она) явно не голодная, иначе не просто задушила бы добычу, а забрала и съела. Высказывались предположения, что собака пришлая и на бродячую не похожа. Возможно, она натаскана хозяином-охотником на определенную добычу/

— В этой ситуации мы предприняли все возможное, чтобы избавить жителей деревни от неожиданной напасти, — говорит Елена Курилович. — Обратились за помощью не только в милицию, но и в ЖКХ, которое решением райисполкома уполномочено вести отлов бродячих собак, а также к охотникам. Дело усложняется тем, что это территория Беловежской пущи, и правом охоты здесь наделены только охотники Национального парка. Правда, несколько дней у нас затишье, но все, что называется, «на стреме».