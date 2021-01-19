Досталось от предков, попало в музей. Витеблянка отсудила семейную реликвию - 130-летнее пианино

Источник материала: Tut.by

Предметом спора в суде в Витебске стало антикварное пианино 1890 года. Вкратце история такова: семейную реликвию оставили на съемной квартире. У ее хозяина арестовали имущество, в том числе и чужой музыкальный инструмент. Пианино попало в музей. Но настоящая владелица отсудила антикварную вещь и вернула в семью. Подробности рассказывают «Витебские вести».



Фото: unsplash.com

Преподаватель по классу фортепиано Юлия снимала квартиру, там стояло ее антикварное пианино JuliusBluthner 1890 года. Инструмент достался в наследство от дедушки и бабушки.

Затем семья Юлии получила квартиру. При переезде девушка договорилась с хозяином съемного жилья, чтобы пианино еще некоторое время постоит у него. Тот согласился.

Однако арендодатель оказался под следствием — и его имущество арестовали. Среди вещей, на которые наложили арест, было и чужое пианино. Раритетный инструмент у мужчины изъяли и передали музею.

— Хозяин квартиры с женой поделили совместное имущество, и по решению суда пианино досталось ему. При разделе имущества супруги не сообщили суду, что инструмент чужой. С одной стороны, музей не виноват, что ему достался экспонат с темной историей. С другой стороны, из-за существующих предписаний возможности добровольно вернуть инструмент сотрудники музея не имели, — комментирует адвокат областной коллегии адвокатов Вера Шлома.

Юлия решила вернуть пианино через суд, ведь закон позволяет собственнику истребовать из чужого незаконного владения свое имущество во всех случаях, если оно досталось новому владельцу безвозмездно.

Процесс девушка проиграла, но не сдалась: обжаловала вердикт в областном суде. Он отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В итоге пианино вернулось в семью.