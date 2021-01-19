|
Крытые теннисные корты в Гродно откроют в начале февраля (возможно, приедут Мирный и Соболенко)
19.01.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крытые теннисные корты в Гродно откроют в начале февраля,
Воздухоопорная конструкция размером 80 на 38 метров закуплена в Словении и установлена в прошлом году.
Это будет первое в Беларуси трехслойное покрытие купола, которое позволит заниматься спортом в жаркую летнюю погоду именно за счет третьего слоя. Прежде построенные в Гродно хоккейная и футбольная воздухоопорные конструкции — двухслойные. Заработала система «Смарт-дом», которая позволит дистанционно контролировать температуру на кортах, вентиляцию и другие функции купола.
В целом Гродно получит комплекс теннисных кортов, из них четыре крытые под воздухоопорной конструкцией. Внутри разместится административно-бытовой комплекс с раздевалками, душевыми помещениями, санузлами, помещениями для тренеров и администрации. На территории планируются еще два открытых корта. Монтаж их площадки практически завершен. В итоге комплекс будет состоять из 6 теннисных кортов с покрытием ХАРД.
Торжественное открытие объекта намечено на начало февраля. Сейчас идут переговоры с известными белорусскими теннисистами Максимом Мирным и Ариной Соболенко об их участии в открытии крытых теннисных кортов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе завершится укладка теннисного покрытия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)